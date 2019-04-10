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Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş'ten veda paylaşımları! 'Çukur'un gülen gözleri'

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2019 03:12 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin son bölümünde, Berkay Ateş'in canlandırdığı Mahsun karakteri sürpriz bir şekilde öldü. Ünlü oyuncu Berkay Ateş ise ayrılığın ardından Instagram'dan Çukur setinde çekilen fotoğrafları paylaştı.

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş'ten veda paylaşımları! 'Çukur'un gülen gözleri'

Çukur dizisi 60. son bölümde iki önemli karakter Sena ve Mahsun'un ölümü dizinin hayranlarını şaşırttı.
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Çukur'a yeni sezonda katılan Berkay Ateş, canlandırdığı Mahsun karakterinin ölmesiyle diziye son bölümde veda etti.

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Berkay Ateş, dizinin set arkasında çekilen kareleri 'Çukur'un gülen gözleri' notuyla paylaştı.

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Berkay Ateş de sosyal medya hesabında veda paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Hikayedir yolu aydınlatan. Hele ki bu kadar güzel, bu kadar değerli insan tanıdıysan. İyi ki sizinleydim, Çukur’daydım. Herkese çok teşekkür ederim, tek tek, emeği geçen herkese" dedi.

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