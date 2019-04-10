Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş'ten veda paylaşımları! 'Çukur'un gülen gözleri'

Çukur dizisi 60. son bölümde iki önemli karakter Sena ve Mahsun'un ölümü dizinin hayranlarını şaşırttı.



Çukur'a yeni sezonda katılan Berkay Ateş, canlandırdığı Mahsun karakterinin ölmesiyle diziye son bölümde veda etti.

Berkay Ateş, dizinin set arkasında çekilen kareleri 'Çukur'un gülen gözleri' notuyla paylaştı.

Berkay Ateş de sosyal medya hesabında veda paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Hikayedir yolu aydınlatan. Hele ki bu kadar güzel, bu kadar değerli insan tanıdıysan. İyi ki sizinleydim, Çukur’daydım. Herkese çok teşekkür ederim, tek tek, emeği geçen herkese" dedi.



