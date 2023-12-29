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Çukur’un Meke’si Aytaç Uşun setlere geri dönüyor! Heyecanla beklenen o diziye girdi

29.12.2023 12:48 | Son Güncelleme:
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“Üç Kuruş” ve “Çukur” gibi dizilerdeki etkili oyunculuğu hafızalara kazınan başarılı oyuncu Aytaç Uşun setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncu bakın hangi dizide rol alacak.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisinde canlandırdırdığı Meke rolüyle fenomen olan ve birçok yapımda rol alan Aytaç Uşun yine iddialı bir diziyle seyirci karşısına çıkacak.

Aytaç Uşun 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; Uşun MF Yapım’ın Kanal D için çekeceği “Taş, Kağıt, Makas” dizisiyle el sıkıştı. MF Yapım imzalı dizi haftaya sete çıkacak.

Aytaç Uşun 2

Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği diziyi güçlü kalem Uğraş Güneş yazıyor. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Hande Ataizi’nin başlıca rollerini paylaşacağı dizide Azad rolüne hayat verecek. Azad Demirkıran, Fecir’in (Burak Yörük) amcaoğlu ve en yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.


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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Uşun Çukur Oyuncu Hande Ataizi
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