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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil finali sır gibi saklıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

'Çukur'un 'Vartolu Saadettin'i Erkan Kolçak Köstendil dizinin sezon finalini nişanlısı Cansu Tosun'dan bile saklıyor

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil finali sır gibi saklıyor

Başrolünü Erkan Kolçak Köstendil'in (Vartolu) oynadığı Show TV'deki 'Çukur' bir ay sonra sezon finali yapacak.

Posta'nın haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil'in nişanlısı Cansu Tosun geçenlerde bir yakınına şöyle söylemiş: ''Herkes finali merak ediyor. Beni aracı yapıp öğrenmek isteyenler var. Ama Erkan sürprizi kaçmasın diye bana bile söylemiyor. İyi de yapıyor.''

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Erkan Kolçak Köstendil , 2 yıldır oyuncu Cansu Tosun ile aşk yaşıyor. Çift geçen yaz aile arasında nişanlanmıştı. Bu yaz da evlenecekler.

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Çukur vartolu erkan kolçak köstendil Cansu Tosun

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