Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil finali sır gibi saklıyor

Başrolünü Erkan Kolçak Köstendil'in (Vartolu) oynadığı Show TV'deki 'Çukur' bir ay sonra sezon finali yapacak.

Posta'nın haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil'in nişanlısı Cansu Tosun geçenlerde bir yakınına şöyle söylemiş: ''Herkes finali merak ediyor. Beni aracı yapıp öğrenmek isteyenler var. Ama Erkan sürprizi kaçmasın diye bana bile söylemiyor. İyi de yapıyor.''

Erkan Kolçak Köstendil , 2 yıldır oyuncu Cansu Tosun ile aşk yaşıyor. Çift geçen yaz aile arasında nişanlanmıştı. Bu yaz da evlenecekler.

