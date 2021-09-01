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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, futbola geri döndü

01.09.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle milyonları gönlünde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, dizinin sona ermesiyle birlikte Hollanda'ya taşınmıştı. Daha önce Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ve hayalinin hep kaleci olmak olduğunu belirten ünlü oyuncu, bu hayalini gerçekleştirdi. Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. Hayranları ise aldığı bu karardan sonra şaşkınlık geçirdi.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, futbola geri döndü

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımı Amsterdam Gençlerbirliği'yle resmen sözleşme imzaladı. Hollanda ekibinin yeni kalecisi olan Köstendil, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

"YENİ TAKIM, YENİ EV, YENİ AİLE"

Sosyal medyadan açıklama yapan ve fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Yeni takım, yeni ev, yeni aile... Amsterdam Gençlerbirliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilguy'a ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler" diye yazdı.

HAYRANLARI ŞOKTA

Ünlü oyuncunun hayranları aldığı bu karardan sonra şaşkınlık geçirdi. Bir daha oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği hakkında açıklama yapmayan Köstendil, yeni takımıyla antrenmanlara başladı.

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Çukur dizisi Erkan Kolçak Köstendil
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