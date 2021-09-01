Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, futbola geri döndü

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımı Amsterdam Gençlerbirliği'yle resmen sözleşme imzaladı. Hollanda ekibinin yeni kalecisi olan Köstendil, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

"YENİ TAKIM, YENİ EV, YENİ AİLE"

Sosyal medyadan açıklama yapan ve fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Yeni takım, yeni ev, yeni aile... Amsterdam Gençlerbirliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilguy'a ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler" diye yazdı.

HAYRANLARI ŞOKTA

Ünlü oyuncunun hayranları aldığı bu karardan sonra şaşkınlık geçirdi. Bir daha oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği hakkında açıklama yapmayan Köstendil, yeni takımıyla antrenmanlara başladı.

