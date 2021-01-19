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Çukur ve Yasak Elma yarışı...18 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 19.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Çukur ve Yasak Elma yarışı...18 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

18 Ocak Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 18 Ocak Pazartesi günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 18 Ocak 2021 Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

18 Ocak Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 18 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; 18 Ocak Pazartesi akşamı Çukur, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Yasak Elma, Maraşlı, Sefirin Kızı ve Uyanış: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Maraşlı dizisi ilk bölümüyle yayınlandı.
  • Star Tv'nin akşam kuşağında Star Haber’den sonra Sefirin Kızı dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Fox TV'de ise akşam kuşağında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber ve sevilen dizi Yasak Elma ekranlara geldi.
  • TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu izleyici ile buluştu.
  • TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise Survivor 2021 ekranlara geldi.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisi yayınlandı.
  • Kanal D ise akşam kuşağında Ana Haber Bülteni’nden sonra Harry Potter ve Ateş Kadehi yayınlandı.
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18 OCAK 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 18 Ocak 2021 Pazartesi reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 18 Ocak total reyting rakamları açıklandı.

18 Ocak Pazartesi total reyting sıralaması** şöyle oldu;

  • TRT 1 ekranlarına gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ise en çok izlenenler sırasında birinciliği aldı.
  • Show TV’nin sevilen dizisi Çukur ise total listede ikinci sıradan kendisine yer buldu.
  • ATV ekranlarına gelen Maraşlı dizisi en çok izlenen listesine üçüncü sıradan girdi.
  • ATV’nin sevilen kadın programı Esra Erol’da total reyting listesinde dördüncü sırada yer aldı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Yasak Elma dizisi totalde en çok izlenen programlar listesinde beşinci sıraya yerleşti.
  • Fox TV’nin fenomen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber total reyting listesinde altıncı oldu.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, üçüncü sırada Maraşlı, dördüncü sırada ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin özet bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya Çukur dizisinin yeni bölümü yerleşti.

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