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Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Seray Üstün Seray Üstün 19.01.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yasak Elma dizisinin 94. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üt sıralarda yer alan proje sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı dizinin son bölümüne özellikle Ender, Şahika ve Yıldız’ın cepheleşmesi damga vurdu. Şahika ve Ender’in işbirliği yapması seyirciyi bir kez daha şaşırttı. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı!

Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV’de pazartesi geceleri seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin 94. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcıların diline düştü.

yasak elma giriş

Yasak Elma dizisini yakından takip edenler Ender, Şahika ve Yıldız arasındaki entrika yumağına eminiz alışkındır. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik! Dizinin ilk sezonunda Ender ve Halit evlidir ve evliliğinin ihanet yüzünden bitmesini isteyen Ender Yıldız’la bir anlaşma yapar. Ender’in planları tutmasa da Yıldız ve Halit evlenir. Ardından ise ikili arasında sezonlar boyunca süren bir düşmanlık başlar. Ender ve Yıldız’ın bitmek bilemeyen çekişmesine sonrasında ise Şahika dahil olur. Güçlü kadınların hikayesini anlatan dizinin son bölümüne ise projeye sonradan dahil olan Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakteri damga vurdu. Ata sporumuz olan yorumlardan Yasak Elma dizisi de nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Yasak Elma yorumları...

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Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?

YASAK ELMA’NIN 94. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

yasak elma

Yıldız, Ender ve Şahika’nın ona yaptığı oyundan sonra onlara güzel bir ders vermek için harekete geçer. Çağatay, Yıldız’ın sürekli bir olaylara karışmasından rahatsız olmaya başlamıştır. Ender ve Şahika, Cansu’yu kullanarak Hasan Ali’yi alt etmek için plan yaparlar.

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