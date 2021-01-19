Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV’de pazartesi geceleri seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin 94. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcıların diline düştü.

Yasak Elma dizisini yakından takip edenler Ender, Şahika ve Yıldız arasındaki entrika yumağına eminiz alışkındır. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik! Dizinin ilk sezonunda Ender ve Halit evlidir ve evliliğinin ihanet yüzünden bitmesini isteyen Ender Yıldız’la bir anlaşma yapar. Ender’in planları tutmasa da Yıldız ve Halit evlenir. Ardından ise ikili arasında sezonlar boyunca süren bir düşmanlık başlar. Ender ve Yıldız’ın bitmek bilemeyen çekişmesine sonrasında ise Şahika dahil olur. Güçlü kadınların hikayesini anlatan dizinin son bölümüne ise projeye sonradan dahil olan Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu karakteri damga vurdu. Ata sporumuz olan yorumlardan Yasak Elma dizisi de nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Yasak Elma yorumları...