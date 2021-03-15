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Çukur yeni bölüm izle | Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

15.03.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Çukur yeni bölüm izle | Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında her Pazartesi izleyici ile buluşan Çukur dizisinin 4. Sezon 27. Bölümü çok konuşulmuştu. Yamaç ve Vartolu arasında yaşanan gerilim izleyici ekrana kilitlemişti. Yamaç Koçavalı’nın sevdiği kadını ve kızını aynı anda kucağında taşıdığı sahneler ise bölüme damgasını vurdu. Çukur bu akşam yeni bölümü ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Başrollerinde Aras Bulur İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur yeni bölüm fragmanı ile yine çok konuşuluyor. Geçen bölüm aralarında gerilim yaşanan Yamaç ve Vartolu’nun arasındaki buzlar, Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü ile eriyor. Küslerin barıştığı Çukur yeni bölümü ise merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Amca ve Yamaç arasındaki gerilim gittikçe tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanıyor.

Efsun’un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken, bu durum Yamaç’ı harekete geçiriyor. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü ise Yamaç ve Vartolu arasındaki küslüğü bitiriyor. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan ise bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturuyor. Yamaç ve Cumali’nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu plan ise heyecanla bekleniyor.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMAN 1

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMAN 2

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamlaler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, aşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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