Çukur'da Selim ve Yamaç'ın bağlılık sınavı!

Show TV'nin reyting birincisi dizisi Çukur 10. bölümüyle nefesleri kesti. Çukur 10. bölüm finalinde, Yamaç şüphelendiği abisi Selim'e bağlılık sınavı yaptı!

Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınların kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir.

Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.

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