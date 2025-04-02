Aybüke Pusat TRT'deki Teşkilat dizisinden kovuldu! İlk tepki Cem Yılmaz'dan geldi: TRT bizim devlet kanalı değil miydi?

Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat sosyal medyada boykot çağrısı yapınca TRT ile arası gerildi. Paylaşımı silse de sosyal medyada gündem olan Pusat'ı eleştirenler kadar destekleyenler de vardı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı Aybüke Pusat'ın diziden çıkarıldığını sosyal medyadan açıkladı. Sobacı "TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir" dedi.

Aybüke Pusat'ın diziden apar topar çıkarılmasına ilk tepki Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz sosyal medyada TRT'ye tepki göstererek "Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor" dedi.

"BU KONUDA TARAFSIZ OLMAN GEREKİYORDU"

Cem Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT'de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?"

Cem Yılmaz daha sonra paylaşımını revize ederek şunu paylaştı: