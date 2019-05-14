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Çukurdaki kadın görevliyi kepçeyle yukarı çektiler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2019 07:48 | Son Güncelleme

Bilecik'te yapılacak olan iş merkezinin temel çalışmaları sırasında bir kadın görevlinin yaklaşık 25 metrelik çukurdan kepçeyle yukarı çekilmesi görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde bulunan Elmas Büfe ve Çay Bahçesi olarak bilinen alan, Bilecik Belediyesi tarafından 2017 yılında yıkılmıştı. İki yıl boyunca harabe halinde kalan belediyeye ait alana bir iş merkezi yapılması ihalesini alan firma çalışmalarına başladı. Temel çalışmaları devam eden iş merkezi inşaatında ilginç görüntü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KEPÇEYLE YUKARI ÇEKİLDİ

Yaklaşık 25 metre derinliğindeki temel alanında çalışan bir kadın görevli, bir iş makinesinin önündeki kepçenin içine binerek yukarı çekildi. Kepçeden inip ellerini ve üzerini temizleyen kadın hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu anbean kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik inşaat kadın kepçe

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