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Cuma hutbesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi

14.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma hutbesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi.

"Vakıf Şefkat ve Merhamet Medeniyeti" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Vakıfların, İslam'ın bütün varlık alemine karşı şefkat ve merhametinin müesseseleşmiş hali olduğu belirtilen hutbede, ecdadın, vakıfları birer "vefa müessesesi" olarak gördüğü ve kazandığı serveti, tekrar insanlığın hizmetine sunduğu kaydedildi.

Bu anlayışla cami, mescit, mektep, medrese, kütüphane, hastane, aşevi, çeşme, köprü gibi birçok eserin inşa edildiği hatırlatılan hutbede, böylece işsize iş, yoksula aş, borçluya destek, evsize yuva, hastaya şifa götürüldüğü aktarıldı.

İslam'ın bu engin şefkat ve merhametinden sadece insanların değil, sahipsiz hayvanların, yuvasız kuşların, hatta yırtıcıların dahi nasibini aldığına işaret edilen hutbede şunlar kaydedildi:

"Yüce Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 'Ölümsüz olan iyi işler, Rabb'inin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır.' O halde, geçici dünya nimetlerini amel defterimizi ebedi açık tutacak vesileler olarak görelim. Vakıfların kurulmasına, korunmasına ve ihya edilmesine katkı sunalım. Unutmayalım ki vakıf medeniyetinin temeli merhamettir. Merhamet ise Allah Teala'nın Rahman ve Rahim ism-i şeriflerinin tecellisidir."

Hutbede hak ve hukuk tanımayan, insaf ve vicdandan yoksun zalimlerin, Filistinlilerin topraklarını işgal etmeye, çocuk, yaşlı, kadın demeden canice saldırmaya devam ettiği hatırlatılarak bu mübarek günlerin hürmetine Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi.

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