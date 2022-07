Cuma hutbesinde "sivil ve kamu görevlilerine yönelik şiddet" ele alındı:

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Can taşıyan hiçbir cana şiddet tasvip edilmezken, aziz milletimiz ve ülkemiz için fedakarca hizmet sunan kardeşlerimizin haksızlığa ve şiddete maruz kalması hepimizin canını yakıyor, her birimizin yüreğini dağlıyor." ifadesi kullanıldı.

"Her Can Mukaddestir" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Allah'ın insanoğlunu, eşref-i mahluk olarak yaratarak yeryüzünün halifesi kıldığı anımsatılan hutbede, Allah'ın insanın rızasına uygun, insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürmesini emrettiği hatırlatıldı.

Allah'ın, insan olma şerefine gölge düşüren bütün çirkin söz ve davranışları yasakladığı belirtilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Yüce dinimiz İslam'ın en önemli gayelerinden biri de insanın canını korumak, onu her türlü kötülükten ve saldırıdan muhafaza etmektir. Dinimize göre her can mukaddes ve dokunulmazdır. Ancak ne hazindir ki vatanımızı müdafaa eden kahraman askerlerimize, toplumsal huzurumuzu koruyan emniyet mensuplarımıza, canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza, milletimize hizmet götüren sivil ve kamu görevlilerimize yönelik şiddet olaylarına şahit oluyoruz. Can taşıyan hiçbir cana şiddet tasvip edilmezken, aziz milletimiz ve ülkemiz için fedakarca hizmet sunan kardeşlerimizin haksızlığa ve şiddete maruz kalması hepimizin canını yakıyor, her birimizin yüreğini dağlıyor."

- "Çözümü asla kabalıkta ve şiddette aramayalım"

Müslümanların İslam ahlakını hayatlarına aktarmakla mükellef olduğu vurgulanan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Müminin hayatında şiddet ve merhametsizliğe, kin ve nefrete, haksızlık ve zulme, cana ve mala kast etmeye asla yer yoktur. Müminin ahlakı, sevgi, saygı, güven ve hak duyarlılığıdır. Hangi sıkıntımız ve sorunumuz olursa olsun, çözümü asla kabalıkta ve şiddette aramayalım. İlişkilerimizde nezaket ve zarafeti elden bırakmayalım. Kendi canımızı dokunulmaz gördüğümüz gibi herkesin canını da kutsal bilelim. Kendimiz için istemediğimiz bir şeyi başkaları için de istemeyelim. İnsan şahsiyetini ve onurunu hedef alan her türlü söz ve davranıştan uzak duralım."