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Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi, husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı

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HABER  | 20.09.2019 20:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 8 yıl önce 8 kişinin yaralandığı olaydan sonra aralarında husumet başlayan 4 aileyi barıştırdı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2011'de Gül ve Karaduman aileleri arasında başlayan husumet, Kaplan ve Kahraman ailelerinin de dahil olmasıyla 8 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ziyareti sırasında kendisine ulaşan ailelerin barıştırılması için AK Parti Yozgat Milletvekilli Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu görevlendirdi.

Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 4 ailenin de barışmayı kabul etmesi üzerine bir düğün salonunda program düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEP TELEFONUYLA BAĞLANDI

Barış programına cep telefonuyla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül, Karaduman, Kaplan ve Kahraman ailelerini tebrik ettiğini söyledi.

İslam dininin, barış dini olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün elhamdülillah böyle bir barışı gerçekleştirdiğiniz için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü ne varsa barışta var. Yine Sevgili Peygamberimizin özellikle barış üzerinde birçok hadisi şerifi var. Bunlardan bir tanesi 'korkutucu' olmayınız, 'müjdeleyici' olunuz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ailelerin bu süreci geride bıraktığına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayeti Kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi 'Ancak müminler kardeştir.' Dolayısıyla kardeşlerin arasında bu tür dargınlık, kırgınlık olmaz, olmamalı. Şimdi sizler de inşallah bu kardeşliğinizin, kardeşliğimizin görevini bundan sonraki süreçte yerine getirerek Rabb'imin yarattığı, Rabb'imin emrettiği gibi yaşarsanız. Bizleri de aileleri de mutlu etmiş olursunuz. Bu mübarek cuma gününde de sizlere kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im aranızdaki muhabbeti arttırsın, daim kılsın."

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları ilham ve kendilerine verilen güç ile vatandaşın hizmetinde olduklarını dile getirerek, "Devlet ve millet kaynaşması ile önümüzdeki bütün engelleri kaldırarak inşallah gelecekte aydınlık ve güzel yarınlara hep birlikte gideceğiz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise husumetin 3 kız kardeş tarafından yaklaşık iki hafta önce Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini söyledi.

Ardından konuyla ilgilenmesi için kendisini görevlendirdiğini anımsatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışma konusundaki arzusunun aile büyüklerine iletildiğini ifade etti.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ailelerin büyükleri, gençleri, kadınları ve her bireyi bu konuda büyük bir anlayış ve özveride bulundular. İnsanların birbirini sevmesi, sayması, değer vermesi, yüceltmesi kadar güzel bir şey yoktur. Biz birbirimizi seversek, sayarsak, yüceltirsek esasında kendimizi yükseltmiş, kendimizi daha iyi bir noktaya taşımış oluruz. Biz öfkelerimizi çoğaltarak kini, nefreti, düşmanlığı büyüterek sadece kendimize zarar verebiliriz. Ama öfkeleri baskılayarak kini, nefreti büyüterek değil yok ederek aramızdaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirerek geleceğimizin daha iyi bir hale getirebiliriz. Birliğin, dirliğin, sevginin saygının ve kardeşliğin olduğu yerde huzur olur."

Kur'an-ı Kerim'in altından geçirilen aile fertleri barıştırıldı, dua edildi.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da katıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ergani husumetli aileler cumhurbaşkanı erdoğan barış

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