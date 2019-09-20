Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi, husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı

İslam dininin, barış dini olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün elhamdülillah böyle bir barışı gerçekleştirdiğiniz için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü ne varsa barışta var. Yine Sevgili Peygamberimizin özellikle barış üzerinde birçok hadisi şerifi var. Bunlardan bir tanesi 'korkutucu' olmayınız, 'müjdeleyici' olunuz." ifadelerini kullandı.

Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 4 ailenin de barışmayı kabul etmesi üzerine bir düğün salonunda program düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ziyareti sırasında kendisine ulaşan ailelerin barıştırılması için AK Parti Yozgat Milletvekilli Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu görevlendirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2011'de Gül ve Karaduman aileleri arasında başlayan husumet, Kaplan ve Kahraman ailelerinin de dahil olmasıyla 8 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından büyüdü.

Erdoğan, ailelerin bu süreci geride bıraktığına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayeti Kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi 'Ancak müminler kardeştir.' Dolayısıyla kardeşlerin arasında bu tür dargınlık, kırgınlık olmaz, olmamalı. Şimdi sizler de inşallah bu kardeşliğinizin, kardeşliğimizin görevini bundan sonraki süreçte yerine getirerek Rabb'imin yarattığı, Rabb'imin emrettiği gibi yaşarsanız. Bizleri de aileleri de mutlu etmiş olursunuz. Bu mübarek cuma gününde de sizlere kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im aranızdaki muhabbeti arttırsın, daim kılsın."

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları ilham ve kendilerine verilen güç ile vatandaşın hizmetinde olduklarını dile getirerek, "Devlet ve millet kaynaşması ile önümüzdeki bütün engelleri kaldırarak inşallah gelecekte aydınlık ve güzel yarınlara hep birlikte gideceğiz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise husumetin 3 kız kardeş tarafından yaklaşık iki hafta önce Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini söyledi.