Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Sorunumuz, devletin batması değil fiyatların dalgalanmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, törendeki konuşmasında, bugün insanların güvenliğini, huzurunu, işini, aşını geleceğini koruma üzerine kurulu yönetim anlayışıyla Türkiye'yi içeride ve dışarıda tüm badirelerden çıkartarak yola devam ettiklerini söyledi.

Sadece bununla kalmadıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Türkiye Yüzyılı'' gibi yeni vizyonlarla gençlere bırakacakları büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye genelinde 76 üniversite varken bu sayının 208'e çıktığını, 81 vilayetin tamamında üniversitenin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Artık bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Muş'tan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Artık profesörlerimiz, doçentlerimiz, hocalarımız Iğdır'a gitsin, Ağrı'ya gitsin, Muş'a gitsin. Dolayısıyla yavrularımızı orada eğitsinler, orada yetiştirsinler. Oralardan artık bakıyorsunuz birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Bunların önünü hazırladık. 76 üniversiteden 208 üniversiteye. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna, emeklisinden sosyal yardım alanına herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs? 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu. Doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek, refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız."

- "Bay Kemal, sen hiçbir şey yapamazsın"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri, eski Türkiye'nin hastalıkları arasında yer alan kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur. Eskiden harç alınıyordu öğrencilerden. Bu harç sebebiyle gençler hatırlayın, boykotlar yapılıyordu. Biz geldik, harcı ne yaptık? Tamamen kaldırdık. Şimdi var mı harç? Yok. İsteyene burs, kredi veriyor muyuz? Veriyoruz. Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var. Hani diyorlardı ya '1 yılda yaparız.' Bay Kemal, sen hiçbir şey yapamazsın. Sen, Sosyal Sigortalar Kurumunu duman ettin, mahvettin. Savaş Ay'ın programını hatırlayın. Hastanelerde rehin alınan hastalarımız vardı. Kimdi o zaman SSK'nın başında? Bay Kemal. Bundan bir şey olmaz. Aman dikkatli olalım. 15 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak.

Bu adımları atarken bir şeyi görüyoruz. Nedir o? Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. İşte onlar, bunlar. Bunlara, bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz. Buna var mıyız? Buna hazır mıyız? Mesele yok. Siz bu kararlılığı gösterdikten sonra biz bu yolda feda-i can eylemişiz ve böyle de devam edeceğiz."

- "Mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke için kalıcı bir tehdit ve telafisi zor bir yıkım haline dönüşecek hiçbir adımı atmayacaklarını, attırmayacaklarını ifade ederek, "Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü sorunumuz, devletin batması değil fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hala 'faiz' lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun ve onları faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için düşük faiz." diye konuştu.

Başbakanlığı döneminde enflasyonu 6,4'e düşürdüklerini, faizi de 4,6'ya indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bunu biz yaptık. Allah'ın izniyle yine şu andaki bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarıyla neticelendirdiysek, inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz." dedi.

Mitinge katılanlara "Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mısınız? Balıkesir, 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Balıkesir, 2023 vizyonuna sahip çıkarak, evlatlarına en değerli mirası bırakmaya hazır mısın? Balıkesir, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mısın?" diye seslenen Erdoğan, "Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe bize durmak, duraksamak yok." dedi.

- Törenden notlar

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ile Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve partililer katıldı.

Tören alanında bulunanlar bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesinde Cengiz Topel Caddesi'nden Kuva-yı Milliye Meydanı'na doğru ilerlerken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlara hediye veren Erdoğan, "Biraz sonra malum Demokrasi Meydanı'nda tüm Balıkesirlilere hitap edeceğiz. O yüzden alanda bekleyenleri daha fazla üzmeyelim. Bir an önce inşallah oraya ulaşalım. 8 ayımız var, 8 ay sonra malum Balıkesir sandıkları patlatacak, buna inanıyorum. Onun için durmak yok, yola devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören alanına, "Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir Efeleri'nden, oy yok sana Altılı Masa" ve "Türkiye Yüzyılı yükleniyor" yazılı pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, tören bitiminde kurdele keserek, açılışı yaptı.

Açılışları gerçekleştirilen Ardıçtepe Barajı, Varaka Kağıt Fabrikası ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne canlı bağlantı yapıldı.

