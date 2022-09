Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (6)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin, "Biz onların adayının kim olup olmayacağıyla inanın zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu bizim derdimiz, meselemiz değil. Biz şu anda en ideal şekilde bu seçime nasıl hazırlanırız onun gayreti içerisindeyiz ve şu an itibarıyla kurduğumuz ekipler de bunun çalışmalarını yapıyor." dedi.

Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İlk oyum AK Parti'ye" buluşmaları hatırlatılarak, gençlerin AK Parti'ye ilgisine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Gayet iyi. Çünkü gencim, genç olarak bu işe başladım. 40 yıl siyasetin içerisinde gençlik kollarından başlayarak geldim. Bunun için de hep genç kaldım. Şu anda yine gençlerle gittiğim illerde muhakkak gündüz toplu açılış yapıyorsam, mitingimi yapıyorsam ondan sonra da gençlerle bir araya gelerek onlarla sorulu cevaplı program yapıyoruz. Tabii bazen bu şarkılı türkülü de oluyor." dedi.

"Gençliğim derken onu böyle hissediyor musunuz? Yani Z kuşağı biraz daha böyle değişik, yani Z kuşağını da böyle hissediyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Z değil Teknofest." yanıtını verdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz o akşam orada Orhan Bey'in türküsüyle ne yaptık? İşi bitirdik. Aynısını Samsun'da yaptık. Samsunlu olduğu için dedik ki Samsun'dan oraya bir selam gönderelim dedik. Tabii herkes coştu, gençlerin hepsi büyük bir coşku içerisine girdi. Aynı şey Sakarya'da öyle oldu ve Türkiye'nin değişik yerlerinde bu heyecanı, aynı coşkuyu gençlerle beraber yaşıyoruz, yaşatacağız."

- "Dayanışma içerisinde bu işi başaracağız"

"AK Parti'nin 2023 kadrosu nasıl olacak, nasıl bir değişiklik göreceğiz?" sorusunu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Futbol takımlarında bile transfer mevsiminde böyle A'dan Z'ye hepsi değişmez, yani içeriden birkaç tane değiştirirsin, tamam eyvallah ama A'dan Z'ye değişmez. Mevcut omurgayı korursun, takviyelerin nereye gerekiyorsa oraya da takviyeleri alırsın. Şimdi AK Parti'nin içerisinde de nerelerde aksamalarımız varsa bu aksamaların olduğu bölümleri inşallah tabii ki değişikliğe tabi tutarak, bu iller bazında olur, yönetimdeki yapı içerisinde olur ve bunlarla birlikte de bu değişiklikleri yaparak çok daha güçlü bir kadroyla inşallah yeni seçime hazırlanmak gerekir. Burada tabii Cumhur İttifakı olarak da ayrıca bir durumumuz söz konusu. Cumhur İttifakı'nın yapısı da burada bizi ciddi manada ilgilendiriyor. Dayanışma içerisinde bu işi başaracağız."

Seçime kadar kabinede bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de Erdoğan, "Şurada 8 ay kaldı, 8 ay içinde bu tür bir şeyi yapmak bir defa yani işletmecilik açısından da yöneticilik açısından da sağlıklı bir şey olmasa gerek. Bu futbola tam denk gelir. Niye? Baktın adam sakatlandı ne yapacaksın? Olabilir yani hiç belli olmaz. Ama fevkalade bir durum olursa tabii böyle bir adım da atılabilir ama bir şey bizim için çok önemli, kimliğimizden, değerlerimizden ödün vermeden değişime açık bir partiyiz. Kadro yeniliklerini bir bayrak yarışında bayrak değişimi ve tazelenme olarak gördüğümü de daha önce ifade etmişimdir. Aynı şeyi yine ifade ediyorum." diye konuştu.

- "Davaya kırgınlık, küskünlük olmaz"

AK Parti'ye küsmüş veya partiden ayrılmış isimlere bir çağrısı olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim şimdi helalleşme noktasında, böyle bir sıkıntı varsa tabii ki her an her zaman helalleşmeye açığım. Ama küskün vesaire olan arkadaşlarımıza da zaten kapımızı açmak suretiyle onları partimizin kadroları içerisinde değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Çünkü altını çizerek bir şey söyleyeyim, AK Parti milletin kurduğu bir partidir. AK Parti bir dava partisidir. Dava içerisinde şahıslara kırgınlık, küskünlük olabilir ancak davaya kırgınlık, küskünlük olmaz. Hani Neşet Baba ne diyor, 'aşkınan koşan yorulmaz.' Biz de şu anda öyle koşuyoruz."

- Muhalefetin siyaset dili ve cumhurbaşkanı adayı

Muhalefetin siyaset dili ve 6'lı masanın kendi arasındaki tartışmalara yönelik soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Ben o konuya girmeyi şahsım için doğru bulmuyorum. O onların kendi içindeki bir sorunudur. Ben o masadan ne çıkar, ne çıkmaz. Onlar bizi pek ilgilendirmiyor. Biz şu anda millete hizmet yolunda ne yaparız, bunun çalışmasını yapıyoruz." dedi.

"Hiç merak etmiyor musunuz?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Onu zaten televizyonlarda sizlerden dinliyoruz. Özel olarak niye takip edeyim? Yani diri bir kafayı niye yorayım. Bunlar sadece bizi yorar, başka bir işe yaramaz. Onun için de şu anda kim, kim için ne dedi, ne diyor hiç bizi ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.

"Rakibinizin hiç mi önemi yok sizin açınızdan?" denmesi üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır hayır. Hiç böyle bir düşüncemiz yok. Arkadaşlarımızla da hep bu konuda ittifak halindeyiz, sadece işimize bakacağız. Sadece şu anda siyaset belgemizi en güzel şekilde hazırlayıp, siyaset programıyla beraber inşallah gayet güzel bir programla milletimizin karşısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanı seçiminde kimle yarışmak istersiniz?"

"Cumhurbaşkanı seçiminde kimle yarışmak istersiniz?" sorusu üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz onların adayının kim olup olmayacağıyla inanın zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu bizim derdimiz, meselemiz değil. Biz şu anda en ideal şekilde bu seçime nasıl hazırlanırız onun gayreti içerisindeyiz ve şu an itibarıyla kurduğumuz ekipler de bunun çalışmalarını yapıyor. Bütün bu çalışmaları da yaparken bir önceki seçimde bizim bu noktadaki siyaset belgemiz neydi, şimdiki siyaset belgemiz ne olacak? Arkadaşlar bu çalışmayı yapacaklar. Ondan sonra da beraberce kendileriyle oturacağız, konuşacağız.

Çünkü, Tayyip Erdoğan'ı benim ülkem tanıyor, milletim tanıyor. Kolay değil, 20 yıl bu ülkede başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, daha önce belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak ben milletimin bir defa tanımadığı, bilmediği bir insan değilim. 'En rahat kime oy verecek diye sorarsanız?' Benim milletim en rahat oyunu Tayyip Erdoğan'a verir. Niye? Tanıyor, eserleriyle ortada. Ne yaptığı ortada ama diğerlerinin ne yaptığı, ne yapacağı, böyle bir eserleri falan var mı? Yok. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan milletine yabancı bir isim değil. O bakımdan en rahat oyu benim milletim Tayyip Erdoğan'a verecektir. Çünkü yaptıkları ortada. Ziya Paşa'nın 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' ifadesi ortada. Buna göre de yolumuza devam edeceğiz."

- "Böyle bir endişe taşımıyorum"

"2023 Cumhurbaşkanı Seçimleri için bir endişeniz var mı?" sorusunu da cevaplayan Erdoğan, "Böyle bir endişe taşımıyorum. Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey zaten bu konuyla ilgili o da açıklamasını en başta yaptı. Parti teşkilatımın böyle bir endişesi yok. Onlar da zaten bütün gayretleriyle devam ediyor. Bizler de çalışıyoruz. Sakarya'daydık. Şimdi önümüzde inşallah Güneydoğu, Doğu bu iller var. Ondan sonra, Samsun, Denizli, bütün buraları da dolaşacağız. Gidilmedik yer inşallah bırakmayacağız." dedi.

Seçimlerde "Türkiye'nin yüzyılı" söyleminin bir slogan olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimler de tarihi mi olacak?" sorusu üzerine de "Tarihi tabii. 'Türkiye yüzyılı' derken, bu tabii çok iddialı bir ifade. 'Türkiye yüzyılı' ifadesiyle de tarihi bir seçime giriyoruz. Biliyorsunuz her seçimde bir tasfiye olur mu? Olur. Bu seçimde de birileri tasfiye olacak. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı 2023." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)