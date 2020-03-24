SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak, Şükran Albayrak ile Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak, Şükran Albayrak ile Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak, Şükran Albayrak ile Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLK AÇIKLAMA

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Derbideki gazetecilere koronavirüs testi!Derbideki gazetecilere koronavirüs testi!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan fatih terim abdurrahim albayrak koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak, Şükran Albayrak ile Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!

Erdoğan'dan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun telefonu!

Derbide basın toplantısına giren gazetecilere koronavirüs testi yapılacak!

Derbideki gazetecilere koronavirüs testi!

Muslera'dan koronavirüs açıklaması!

Muslera'dan koronavirüs sözleri! "Yanlış anlaşıldım"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi!

G.Saray Başkanı Cengiz koronavirüs testinde!

Fatih Terim'in kaldığı hastaneden açıklama!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Hikmet Karaman’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı

Hikmet Karaman’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.