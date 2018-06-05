SPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik telefonu

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'u bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koç’a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar akşamı başkanlık seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç’a bir tebrik mesajı da göndermişti.

İHA


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Anahtar Kelimeler:
ali koç Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı Fenerbahçe

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