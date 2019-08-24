Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım.

Şayet milletinizle gönül bağınız yoksa yönetmeniz için size emanet edilen güç sizi zehirler. Şikayet zayıfların işidir, acizlerin işidir. Önemli olan mevcut şartlarda şehrinizi ne kadar ileri taşıyabildiğinizdir. Bunlar hiçbir zaman yapmak için gelmemiştir, hep yıkmanın peşinde koşmuştur.

