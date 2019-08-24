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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.08.2019 19:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde, daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım.

Şayet milletinizle gönül bağınız yoksa yönetmeniz için size emanet edilen güç sizi zehirler. Şikayet zayıfların işidir, acizlerin işidir. Önemli olan mevcut şartlarda şehrinizi ne kadar ileri taşıyabildiğinizdir. Bunlar hiçbir zaman yapmak için gelmemiştir, hep yıkmanın peşinde koşmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan rize imamoğlu

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