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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftar müjdesi!

31.05.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceğini açıkladı. Süper Lig hakkında taraftar açıklaması da yapan Erdoğan, önümüzdeki sezon maçların taraftarlarla oynanmasını ümit ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftar müjdesi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşmenin yol haritasını belirlemek için bugün Beştepe'de toplandı. Toplantıda, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli oldu.

"SÜPER LİG İNŞALLAH TARAFTARLA..."

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Erdoğan, "Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezon taraftarlarla oynamayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

"KAHVEHANE, HALI SAHA, SPOR TESİSLERİ..."

Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek." dedi.

"SPOR KULÜPLERİ KONGRE YAPABİLECEK"

Erdoğan, "Spor kulüpleri haziran ayının ilk haftasından itibaren kongre yapabilecek." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE ANADOLU EFES'E TEBRİK MESAJI

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Erdoğan, "Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum." açıklamasını yaptı.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI'YA BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ

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Erdoğan, "Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarılarının devamını diledik. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Spor Toto Süper Lig Recep Tayyip Erdoğan
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