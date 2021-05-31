Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftar müjdesi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşmenin yol haritasını belirlemek için bugün Beştepe'de toplandı. Toplantıda, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli oldu.
Erdoğan, "Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezon taraftarlarla oynamayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek." dedi.
Erdoğan, "Spor kulüpleri haziran ayının ilk haftasından itibaren kongre yapabilecek." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum." açıklamasını yaptı.
Erdoğan, "Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarılarının devamını diledik. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.
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