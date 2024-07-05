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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

05.07.2024 14:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle soruşturma geçirmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a, Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle soruşturma geçirmesi de soruldu.

ERDOĞAN'DAN UEFA'YA TEPKİ: GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor." yanıtını verdi.

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MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar önce UEFA, Merih Demiral'la ilgili kararını açıklamış, milli futbolcuya 2 maç men cezası vermişti. Skandal karar sonrası hemen harekete geçen TFF ise CAS'a başvurdu.

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NE OLMUŞTU?

EURO 2024 Son 16 Turu’nda Türkiye’nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral, sevincini bozkurt işareti yaparak kutlamıştı.

UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Ayrıntılar geliyor...

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Euro 2024


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Merih Demiral UEFA
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