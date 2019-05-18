Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da yolda makam aracını durdurarak yaşlı bir kadınla sohbet etti. Erdoğan, "Kime vereceksin oyunu?" sorusunu, "Allah bilir." diye yanıtlayan yaşlı kadına, "Haydaa, bak bak" karşılığını verdi. Yaşlı kadının, "Herhalde karşıladığıma göre..." sözleri üzerine gülüşmeler yaşandı.
Erdoğan, sıcak sohbetin sonunda yaşlı kadının elini öptü.
Altun, Erdoğan'ın yaşlı kadında sohbet ettiği anların görüntüsünü Twitter hesabından, "Teyzem ser veriyor, sır vermiyor." mesajıyla paylaştı.
Teyzem ser veriyor, sır vermiyor ???? pic.twitter.com/kk6uwO7OFZ— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 18 Mayıs 2019
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