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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

keremuyanik keremuyanik
POLİTİKA  | 18.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadınla sohbetinin videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da yolda makam aracını durdurarak yaşlı bir kadınla sohbet etti. Erdoğan, "Kime vereceksin oyunu?" sorusunu, "Allah bilir." diye yanıtlayan yaşlı kadına, "Haydaa, bak bak" karşılığını verdi. Yaşlı kadının, "Herhalde karşıladığıma göre..." sözleri üzerine gülüşmeler yaşandı.

Erdoğan, sıcak sohbetin sonunda yaşlı kadının elini öptü.

Altun, Erdoğan'ın yaşlı kadında sohbet ettiği anların görüntüsünü Twitter hesabından, "Teyzem ser veriyor, sır vermiyor." mesajıyla paylaştı.


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cumhurbaşkanı erdoğan yaşlı kadın seçim sohbeti

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