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OpenAI, yapay zekâlı seyahat girişimi Odessia'yı satın aldı

OpenAI, Sonder'ın kurucusu Francis Davidson tarafından hayata geçirilen yapay zekâ destekli seyahat girişimi Odessia'yı satın aldı.

OpenAI, yapay zekâlı seyahat girişimi Odessia'yı satın aldı
Enes Çırtlık

Odessia'nın kurucusu Francis Davidson'ın açıklamasına göre OpenAI, yapay zekâ destekli seyahat ajanı Odessia'yı satın aldı. Davidson, satın almayı duyurduğu paylaşımında artık OpenAI bünyesinde çalıştığını ve seyahatin geleceği konusunda şirkete yardımcı olduğunu açıkladı.

Anlaşmanın koşulları açıklanmadı. Ancak TechCrunch'a göre satın alma, ağırlıklı olarak Davidson'ın OpenAI ekibine katılmasına yönelik bir yetenek kazanımı (acqui-hire) gibi görünüyor.

OpenAI, yapay zekâlı seyahat girişimi Odessia yı satın aldı 1

ODESSIA, 6 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALMIŞTI

Odessia, Sequoia liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda 6 milyon dolarlık tohum öncesi (pre-seed) finansman sağlamıştı. Girişim, yapay zekâ destekli seyahat ajanını yaklaşık beş ay önce kullanıma sunmuştu.

OpenAI, yapay zekâlı seyahat girişimi Odessia yı satın aldı 2

Davidson, satın almayı duyurduğu paylaşımında, yapay zekâ ajanlarından oluşan ekipleri yönlendirerek Odessia'yı nasıl geliştirdiğine geniş yer verdi.

Davidson'ın açıklamasına göre Odessia, ilk kullanıcılarının milyonlarca dolar değerinde seyahat planlamasına yardımcı oldu. Ancak girişimin yapay zekâ destekli seyahat aracı şimdiden kapatıldı.

OPENAI, SEYAHAT ALANINDA YENİ ÜRÜNLER Mİ GELİŞTİRECEK?

OpenAI sözcüsü, Davidson'ın şirkete katıldığını TechCrunch'a doğruladı.

Sözcü, yaptığı açıklamada, "Francis'e OpenAI'a hoş geldin demekten büyük mutluluk duyuyoruz. Francis, insanların seyahat etmesine yardımcı olmak amacıyla birden fazla şirket kurmuş, kendini kanıtlamış bir girişimci. Bizimle birlikte bir şeyler geliştirmeyi seçmesinden heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte OpenAI, seyahat alanına özel yeni bir ürün veya plan açıklamadı.

OpenAI, yapay zekâlı seyahat girişimi Odessia yı satın aldı 3

Şirketin Expedia ve KAYAK gibi seyahat platformlarını müşterileri veya iş ortakları arasında bulundurduğu biliniyor. Seyahat, kullanıcıların kişisel yapay zekâ asistanlarından yardım aldığı başlıca alanlardan biri olarak da öne çıkıyor.

OpenAI, Temmuz 2025'te ChatGPT ajanını tanıtırken seyahati teknolojinin potansiyel kullanım alanlarından biri olarak göstermişti.

OpenAI sözcüsü, seyahat odaklı ürün planları hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak seyahatin, sohbet botu kullanıcılarının sıkça yardım istediği konulardan biri olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Her hafta 1,2 milyar kişi, sağlıklarını anlamaktan akşam yemeğinde ne hazırlayacaklarına karar vermeye, bütçe oluşturmaktan hatta bir seyahat planlamaya kadar günlük işlerinde yardım almak için ChatGPT'ye başvuruyor. Bu deneyimleri daha da faydalı hâle getirmek için gerçek bir fırsat görüyoruz" dedi.

Davidson'ın OpenAI'a katılmasıyla birlikte şirketin seyahat alanında nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
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