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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserinde! Gözler oradaydı

okan.akin okan.akin
HABER  | 18.01.2019 20:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserinde! Gözler oradaydı

Dünyaca tanınmış sanatçı Fazıl Say'ın bugün akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konseri sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.

Say, geçtiğimiz ay Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Erdoğan bu akşam konsere katılırken cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den de geniş bir katılım gerçekleşti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

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