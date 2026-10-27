Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dereler taştı, barajlar doldu ama İznik Gölü çekiliyor! Gölün altında çatlak mı var?

Bursa’nın İznik ilçesinde son iki yılda etkili olan şiddetli yağışlar dereleri taşırıp barajların doluluk oranlarını artırırken, İznik Gölü’ndeki su kaybının devam etmesi soru işaretlerine neden oldu. Yağışlarla birlikte yıllardır kuru kalan dere yataklarının bile taşması, göldeki çekilmenin nedenine ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Dereler taştı, barajlar doldu ama İznik Gölü çekiliyor! Gölün altında çatlak mı var?

Bursa ve İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında yağışlarla birlikte önemli artışlar yaşanmasına rağmen İznik Gölü'nün çekilmeye devam etmesi vatandaşlar arasında merak ve endişeye yol açtı.

Dereler taştı, barajlar doldu ama İznik Gölü çekiliyor! Gölün altında çatlak mı var? 1

"ACABA İZNİK GÖLÜ'NÜN TABANINDA BİR ÇATLAK MI VAR SULAR YER ALTINA MI GİDİYOR?"

Yoğun yağışlara rağmen göl seviyesinin toparlanmaması üzerine bazı vatandaşlar "Acaba İznik Gölü'nün tabanında bir çatlak mı var sular yer altına mı gidiyor?" sorusunu gündeme getirdi. Yetkililerden gerekli açıklama beklenirken, turizm işletmecisi Bekir Uslu, "İznik Gölü kenarında 20 yılı aşkındır işletmecilik yapıyorum. Son 2 yıldır dehşet bir yağış oldu dere yatakları doldu taştı. Yıllardır su olmayan ve kuru dere olarak adlandırılan kuru dere bile doldu taştı. Bundan farklı olarak Bursa ve İstanbul'da bütün barajlar doldu taştı. Buna rağmen bizim İznik Gölü çok geride kaldı bilim adamlarından yanıt bekliyoruz. Bunu açıklarsalar çok memnun oluruz. Kuraklıktan ziyade bazı tanıdıklara ve çevremize sorduğumuzda gölün altında çatlak olduğu söyleniyor ve düşünülüyor. Bu söylentilerle yürümektense yetkililerden bir cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dereler taştı, barajlar doldu ama İznik Gölü çekiliyor! Gölün altında çatlak mı var? 2

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İznik Gölü'ndeki su kaybının nedenleri gündeme gelirken, vatandaşların dile getirdiği çatlak iddiasının herhangi bir bilimsel bulguyla doğrulanmış olmadığına dikkat çekiyor. Gölü besleyen su kaynakları, tarımsal sulama sanayi faaliyetleri yeraltı suyu kullanımı ve buharlaşma gibi etkenlerin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiği belirtiliyor.

Bölgenin tarımı turizmi ve doğal yaşamı açısından hayati öneme sahip İznik Gölü'nün geleceği için yetkililerden bilimsel verilere dayalı açıklama bekleniyor.

Dereler taştı, barajlar doldu ama İznik Gölü çekiliyor! Gölün altında çatlak mı var? 3

Derelerin taştığı sellerin yaşandığı bir dönemde İznik Gölü neden hala çekiliyor? Vatandaşların gündeme getirdiği göl tabanında çatlak olabileceği iddiasının bilimsel bir karşılığı var mı? Bu soruların yanıtlanması, kamuoyundaki endişelerin giderilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Dereler taştı, barajlar doldu ama İznik Gölü çekiliyor! Gölün altında çatlak mı var? 4

İznikli vatandaş Esin Ören ise, "Çocukluğumuzda İznik Gölü çok güzeldi. Doya doya yüzüyorduk. Ama şimdi nerede yüzeceğimizi de bilemiyoruz. Onca yağıştan sonra bu sular nereye gidiyor anlamış değiliz. Ben torunumu nerede yüzdüreceğim, yüzdürecek yer yok. Bu suyun nereye gittiğini yetkililer bize açıklasın" dedi.

Dereler taştı, barajlar doldu ama İznik Gölü çekiliyor! Gölün altında çatlak mı var? 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanma avukatı uyardı! Evliliği bitiren 5 hataBoşanma avukatı uyardı! Evliliği bitiren 5 hata
'Green Goblin'den ilham aldı, kendine uçan kaykay yaptı!'Green Goblin'den ilham aldı, kendine uçan kaykay yaptı!

Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.