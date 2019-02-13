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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fenalaşan vatandaşı görünce konuşmasını yarıda kesip doktor çağırdı

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HABER  | 13.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki konuşması sırasında, mitinge katılan vatandaşlardan biri fenalaştı. Erdoğan, konuşmasını yarıda kesip, "Doktor yok mu?" diye seslenerek, görevlileri müdahale etmesi için yönlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta Üreğil Millet Bahçesi'ndeki toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

"DOKTOR YOK MU?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında, mitinge katılan vatandaşlardan biri fenalaştı. Konuşma yaptığı sırada olayı fak eden Erdoğan, "Doktor yok mu? Bizim doktorumuz nerede?" diyerek, görevlileri müdahale etmesi için yönlendirdi.

Doktorlar vatandaşa ilk yardım yapmak için harekete geçince Erdoğan konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan doktor Ankara miting

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
17 yılın sonunda gelinen noktayı söylermisiniz? Devlet domates satmaya başladı. Züğürt ağa da aynı şeyi yapmıştı.
elini vicdanına koy söyle, göreve geldiklerinde birçok düzelme oldu buna rağmen yine yine saldırmadılarmı hükümete! Huzur verseydiniz belki huzur bulurdunuz, herkez ektiğini biçer...
yaşasın komünizm geliyor...
Tek o mu?Vatandaşın çoğu fenalık geçiriyor,yetiş Halkmen.
Asıl feto ittifakı ülkeyi pekaka ile beraber yediniz bitirdiniz milleti elindeki bütün varlıkları aldınız hakkımız haram olsun
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