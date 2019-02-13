Cumhurbaşkanı Erdoğan, fenalaşan vatandaşı görünce konuşmasını yarıda kesip doktor çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta Üreğil Millet Bahçesi'ndeki toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

"DOKTOR YOK MU?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında, mitinge katılan vatandaşlardan biri fenalaştı. Konuşma yaptığı sırada olayı fak eden Erdoğan, "Doktor yok mu? Bizim doktorumuz nerede?" diyerek, görevlileri müdahale etmesi için yönlendirdi.

Doktorlar vatandaşa ilk yardım yapmak için harekete geçince Erdoğan konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

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