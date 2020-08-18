Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz'i kabul etti

Başkan Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.
Trabzonspor'dan orta sahaya sambacı
Mustafa Cengiz'den şok açıklama!
Olcay Şahan geri dönüyor!
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Sosa resmen Fenerbahçe'de!
Çebi'den Cengiz'e, Mensah göndermesi!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşırttı
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Okuyucu Yorumları 0 yorum