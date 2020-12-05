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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu

05.12.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın montajlanan videosunu gerçek zannedince sosyal medyada alay konusu oldu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Bircan Bali ile Seren Serengil'in yaptığı Söylemezsem Olmaz programında ilginç anlar yaşandı.

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Magazin konularının yanı sıra sosyal medyada çok etkileşim alan videolara da programda yer veren sunucular, montaj olan videoyu gerçek zannedip yorumlamaya başladı.

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"TAYYİP BEY BAZEN TATLI OLABİLİYOR"

Yıllar önce yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videoları sanki yan yanalarmış gibi montajlandı. Bu videoyu gerçek zanneden Seren Serengil ise "Tayyip Bey bazen çok tatlı olabiliyor" yorumunu yaptı.

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Videoyu izleyince montaj olduğunu anlayan Bircan Bali ise "Onu biz oraya oturttuk dimi böyle bir şey olamaz" deyince Serengil'in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

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