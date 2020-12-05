Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Bircan Bali ile Seren Serengil'in yaptığı Söylemezsem Olmaz programında ilginç anlar yaşandı.

Magazin konularının yanı sıra sosyal medyada çok etkileşim alan videolara da programda yer veren sunucular, montaj olan videoyu gerçek zannedip yorumlamaya başladı.

"TAYYİP BEY BAZEN TATLI OLABİLİYOR"

Yıllar önce yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videoları sanki yan yanalarmış gibi montajlandı. Bu videoyu gerçek zanneden Seren Serengil ise "Tayyip Bey bazen çok tatlı olabiliyor" yorumunu yaptı.

BİRCAN BALİ'NİN TEPKİSİ SEREN SERENGİL'İ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Videoyu izleyince montaj olduğunu anlayan Bircan Bali ise "Onu biz oraya oturttuk dimi böyle bir şey olamaz" deyince Serengil'in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

