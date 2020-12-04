YouTube, Yetenek Sizsiniz ile ünlenen Bilal Göregen’in videosunu paylaştı! Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında, nereli?

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen ve bir süredir YouTube hesabından paylaştığı videolarla dünya çapında bir şöhrete kavuşan Bilal Göregen’in meşhur kedi videosu YouTube’un resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Şimdi Göregen ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Bilal Göregen kaç yaşında? Bilal Göregen nereli?
Katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasında ortaya koyduğu performans ile kısa sürede adından sıkça söz ettiren Göregen, bir süredir YouTube hesabından performanslarını sergilediği videolar paylaşıyordu. Oldukça iyi izlenmelere sahip olan Bilal Göregen’in videoları dünya çapında da viral olmayı başladı. Son olarak Bilal Göregen cat vibing videosu ile dünya çapında oldukça iyi izlenme sayılarına ulaştı.
YouTube ise Bilal Göregen kedi videosunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede 620 bin beğeni ve 13 bin yorum aldı. Bilal Göregen YouTube hesabında şu anda 1 milyon abone bulunuyor. YouTube’un paylaştığı videoda Göregen Otomania’nın levan Polkka adlı parçasını kendine has tarzıyla çalıyor. Video, YouTube’da da 10 milyondan fazla izlendi. Ayrıca YouTube, Göregen’in videosunu Instagram hesabında “link in bio” kısmına da ekleyerek tüm takipçilerini videoyu izlemeye yönlendirdi. YouTube’un bu yaptığı hamlenin ardından Göregen’in YouTube’da dünya çapında çok daha büyük başarılar kazanacağı düşünülüyor. YouTube'un paylaşımının altında Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ise bu durum bir gurur kaynağı olarak görüldü ve "as bayrakları as" şeklinde yorumlar yapıldı.
Kısa sürede fenomen olan Göregen’in orijinal videosuna kullanıcılar tarafından kedi GIF’i eklenmişti ve bu video Reddit ve 9gag gibi dünya çapında popüler olan platformlarda viral olmuştu. Böylece internet dünyasında cat vibing akımı başlamıştı.
Hatay doğumlu olan ve ilkokulu Hatay’da liseyi ise Kahramanmaraş’ta tamamlayan Göregen, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı. Baba tarafından Bitlis’li olan Göregen, görme engellidir. Bilal Göregen Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldıktan sonra ülke çapında büyük bir şöhrete kavuştu. Sesiyle enstrümanları taklit edebilme yeteneği ve darbuka performanslarıyla oldukça popüler hale geldi.
Söylediği “Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince” isimli parçayla da oldukça popüler olan ünlü isim, bugüne kadar pek çok parçayı kendine has tarzıyla seslendirdi ve sosyal medyada büyük beğeni aldı. YouTube resmi hesabının son hamlesinden sonra Göregen'in YouTube kanalındaki abone sayısı her geçen saniye biraz daha artıyor. Ünlü ismin YouTube kanalında performanslarını ortaya koyduğu çok sayıda video yer alıyor ve her biri oldukça başarılı izlenme rakamlarına ulaşıyor.
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