YouTube, Yetenek Sizsiniz ile ünlenen Bilal Göregen’in videosunu paylaştı! Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında, nereli?

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen ve bir süredir YouTube hesabından paylaştığı videolarla dünya çapında bir şöhrete kavuşan Bilal Göregen’in meşhur kedi videosu YouTube’un resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Şimdi Göregen ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Bilal Göregen kaç yaşında? Bilal Göregen nereli?

YOUTUBE BİLAL GÖREGEN’İ PAYLAŞTI

Katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasında ortaya koyduğu performans ile kısa sürede adından sıkça söz ettiren Göregen, bir süredir YouTube hesabından performanslarını sergilediği videolar paylaşıyordu. Oldukça iyi izlenmelere sahip olan Bilal Göregen’in videoları dünya çapında da viral olmayı başladı. Son olarak Bilal Göregen cat vibing videosu ile dünya çapında oldukça iyi izlenme sayılarına ulaştı.

YouTube ise Bilal Göregen kedi videosunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede 620 bin beğeni ve 13 bin yorum aldı. Bilal Göregen YouTube hesabında şu anda 1 milyon abone bulunuyor. YouTube’un paylaştığı videoda Göregen Otomania’nın levan Polkka adlı parçasını kendine has tarzıyla çalıyor. Video, YouTube’da da 10 milyondan fazla izlendi. Ayrıca YouTube, Göregen’in videosunu Instagram hesabında “link in bio” kısmına da ekleyerek tüm takipçilerini videoyu izlemeye yönlendirdi. YouTube’un bu yaptığı hamlenin ardından Göregen’in YouTube’da dünya çapında çok daha büyük başarılar kazanacağı düşünülüyor. YouTube'un paylaşımının altında Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ise bu durum bir gurur kaynağı olarak görüldü ve "as bayrakları as" şeklinde yorumlar yapıldı.