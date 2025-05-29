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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dursun Özbek arasında güldüren diyalog! "Bu gidiyor mu?"

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Emre Şen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti. Sarı-kırmızılı isimleri teker teker tebrik eden Erdoğan'ın Barış Alper Yılmaz için Dursun Özbek ile yaşadığı diyalog sosyal medyada beğeni topladı.

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Galatasaray’ın heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılıların şampiyonluklarını tebrik etti.

FORMA HEDİYE ETTİLER

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Futbolculardan Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a forma hediye etti.

GÜLDÜREN DİYALOG

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Rize'li olan Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddiaları vardı. Bu iddialara değinen Erdoğan, Dursun Özbek'e seslenerek, "Bu gidiyor mu?" dedi. Dursun Özbek ise cevap olarak, "Yok yok burada nereye gidiyor." dedi. İkili arasında yaşanan bu diyalog gülüşmelere neden oldu.

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Dursun Özbek Recep Tayyip Erdoğan Barış Alper Yılmaz erdoğan galatasaray
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