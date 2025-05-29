Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dursun Özbek arasında güldüren diyalog! "Bu gidiyor mu?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Galatasaray’ın heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılıların şampiyonluklarını tebrik etti.

FORMA HEDİYE ETTİLER

Futbolculardan Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a forma hediye etti.

GÜLDÜREN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Rize'li olan Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddiaları vardı. Bu iddialara değinen Erdoğan, Dursun Özbek'e seslenerek, "Bu gidiyor mu?" dedi. Dursun Özbek ise cevap olarak, "Yok yok burada nereye gidiyor." dedi. İkili arasında yaşanan bu diyalog gülüşmelere neden oldu.