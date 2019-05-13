Mynet Trend

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' diyen kadına yanıtı gündem oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 13.05.2019 07:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstiklal Caddesi'nde seyahat ettiği sırada bir kadınla arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini ardından sahaya ineceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Erdoğan, Beyoğlu Belediyesinin geleneksel "Gönül Soframız" programına katılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Taksim Meydanı'na geldi. İftar vaktine bir saat kala Taksim Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, iftarın verileceği alanda etrafını saran vatandaşlarla sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Anıtı önünden nostaljik tramvaya bindi. Bir süre tramvayda seyahat eden Erdoğan, vatandaşları selamladı.

5cd85e3fc03c0e31f0feb2e4

"DAHA GÜZEL OLACAK"

Bu sırada Erdoğan ile bir kadın arasında gerçekleşen diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Kadın Erdoğan'a "Başkanım her şey çok güzel olacak." dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kadına, "Daha güzel olacak. daha güzel." ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SLOGANI

"Her şey çok güzel olacak", CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı olarak sosyal medyada yayılmıştı.

5cd85e3fc03c0e31f0feb2e6

5cd876cf0f25442ae0f141a7

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesiMelih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi
Karamollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımıKaramollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan Twitter İstiklal Caddesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay! Cemaat seferber oldu

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay! Cemaat seferber oldu

Dehşete düşüren itiraf! 'Kardeşimin başına taşla vurup önce öldürdüm sonra...'

Dehşete düşüren itiraf! 'Kardeşimin başına taşla vurup önce öldürdüm sonra...'

Öfkeli yeğen öz dayısına pompalı tüfekle saldırdı!

Öfkeli yeğen öz dayısına pompalı tüfekle saldırdı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

İstanbul 'yeniden seçim' anketi sonucunu canlı yayında açıkladı

İstanbul 'yeniden seçim' anketi sonucunu canlı yayında açıkladı

Günlerce tartışılmıştı! Mazbatasını az önce aldı

Günlerce tartışılmıştı! Mazbatasını az önce aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

Karamollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımı

Karamollaoğlu'ndan 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımı

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretim akıllı telefon! İşte özellikleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretim akıllı telefon

İBB’nin Twitter hesabı, İmamoğlu, Yavaş, Soyer ve Akşener’i takipten çıkardı

İBB’nin Twitter hesabında dikkat çeken gelişme!

Bahçeli'den, eski model otomobille Ankara turu! Plakası dikkat çekti

Devlet Bahçeli aracı ile yollarda! Plakası dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.