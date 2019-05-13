Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' diyen kadına yanıtı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstiklal Caddesi'nde seyahat ettiği sırada bir kadınla arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

VATANDAŞLARI SELAMLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini ardından sahaya ineceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Erdoğan, Beyoğlu Belediyesinin geleneksel "Gönül Soframız" programına katılmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Taksim Meydanı'na geldi. İftar vaktine bir saat kala Taksim Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, iftarın verileceği alanda etrafını saran vatandaşlarla sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Anıtı önünden nostaljik tramvaya bindi. Bir süre tramvayda seyahat eden Erdoğan, vatandaşları selamladı.

"DAHA GÜZEL OLACAK"



Bu sırada Erdoğan ile bir kadın arasında gerçekleşen diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Kadın Erdoğan'a "Başkanım her şey çok güzel olacak." dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kadına, "Daha güzel olacak. daha güzel." ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SLOGANI



"Her şey çok güzel olacak", CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı olarak sosyal medyada yayılmıştı.



