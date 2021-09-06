Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin savunma sanayiinde katettiği mesafenin önemini ortaya koyduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve İstanbul'daki çalışma ofisinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, bu temaslarda ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcular, çalıştırıcıları ve aileleriyle 23 Ağustos'ta bir araya gelerek kendilerini bir kez daha tebrik ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak tarihinin en büyük başarısını elde ettiğini kaydetti.

Erdoğan, "Sporcularımızın bu başarısının gençlerimizin azmini ve heyecanını artırarak daha büyük zaferlerin yolunu açtığına inanıyorum." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde de Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle kucaklaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür programların gençlerimizin yaşadıkları şehirlerin mimarisinden kültürel dokusuna, spor altyapısından yeşiline kadar tüm boyutlarıyla yakından ilgilenmelerine vesile olduğuna inanıyorum. İnşallah gençlerimizle birlikte her bakımdan daha güzel, daha temiz, daha estetik, daha yaşanabilir şehirler inşa etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Gençlerle hasret giderdikleri diğer programları da Ahlat'ta ve Malazgirt'te icra ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü vesilesiyle önce 25 Ağustos'ta Anadolu'nun batıya açılan penceresi Ahlat'taki çeşitli etkinliklerde gençlerimizle bir araya geldik. Bilindiği gibi Ahlat'ın tarihimizdeki önemine binaen burada, Van Gölü kıyısında da bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ülkemize kazandırdık. Milletlerin sembolleriyle yaşadığı gerçeğine uygun şekilde bu külliyenin asırlar boyunca Anadolu'nun vatanımız haline dönüşmesi mücadelesinin sembolü olarak nesillerden nesillere aktarılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, uzunca süredir düzenli olarak katıldıkları Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü törenlerini bu yıl 26 Ağustos'ta yine büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bosna Hersek ve Karadağ'a yaptığı ziyaretlerde, ikili ilişkilerden Balkanların geleceğine kadar pek çok hususu muhataplarıyla ele alma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, "Gerek 25 Ağustos gerek 26 Ağustos'ta Cumhur İttifakı'nın iki tarafı olarak buralarda bulunmamız aramızdaki dayanışmanın, aramızdaki birliğin, beraberliğin özellikle tabanın da kaynaşmasına vesile olacağı için çok çok bunu önemsiyorum. Bu ziyaretlerde oralarda yaşayan kardeşlerimizin bize gösterdikleri samimi sevgi Balkanlarla kalbimizin halen birlikte çarptığının ifadesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli dönüm noktalarından biri olan taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın orduya teslim törenini 29 Ağustos'ta Çorlu'da yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden olan Akıncı sayesinde bu teknolojiye sahip aracı üretebilen 3 ülkeden biri haline geldik. Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler savunma sanayiinde katettiğimiz mesafenin önemini tekrar tekrar ortaya koymaktadır. İnşallah halen devam eden projelerimizi de hızla neticelendirerek ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'u da dolu dolu geçirdiklerini, törenlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ortak yönetim merkezi olan Ayyıldız Projesi'nin temelini attıklarını kaydetti.

"Ayyıldız Projemizle ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz en son teknolojiyle donatılacak ve çevre hassasiyetiyle de öne çıkacak dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olmuş olacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, projeyi 19 Mayıs 2023'te ordunun ve milletin hizmetine sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Kara Harp Okulunun diploma törenine katıldıklarını da hatırlatarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yeniden yapılandırılan Milli Savunma Üniversitesinin 5 yıl gibi kısa bir sürede ordunun insan kaynağı ihtiyacını istenilen standartlara ve sayılara uygun şekilde karşılayacak seviyeye geldiğini bildirdi.

Ertesi gün İstanbul'da Deniz ve Hava Harp okullarının mezuniyet töreninde genç teğmenlerin ve ailelerinin sevinçlerine ortak olduklarını belirten Erdoğan, denizci ve havacı teğmenlere görev yerlerinde başarılar diledi. ​​​​​​​

(Sürecek)

