Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Şişli Bomanti'de bulunan bir otele geldi.
Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al'ın nikah törenine katıldı. Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın nikah törenine katıldı. Erdoğan'ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Erdoğan, daha sonra tekrar Kısıklı'daki konutuna geçti.
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