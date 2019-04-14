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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı

okan.akin okan.akin
HABER  | 14.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul'da iki nikaha katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Şişli Bomanti'de bulunan bir otele geldi.

Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al'ın nikah törenine katıldı. Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın nikah törenine katıldı. Erdoğan'ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Erdoğan, daha sonra tekrar Kısıklı'daki konutuna geçti.

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