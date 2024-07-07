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Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz!

07.07.2024 07:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçı sonra soyunma odasına giderek teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti. Erdoğan oyunculara "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz” diyerek hepsiyle tek tek tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına indi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı'nı soyunma odasında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte soyunma odasına giderek milli futbolcular ve teknik heyetle buluştu.

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Milli oyuncuları ellerini sıkarak teker teker tebrik eden Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işi biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz. Olanlar oldu, burada kaldı. İlk 8, bundan sonra da inşallah şampiyonluk." diye konuştu.

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Teknik direktör Vincenzo Montella ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Böyle bir ülkeyi temsil ettiğimiz için gerçekten gururluyuz. Geleceğe bakacağız." ifadesini kullandı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Euro 2024


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Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Futbol Şampiyonası a milli takım euro 2024
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