Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın kararı siyasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan alınıp Portekiz'e verilmesi ile ilgili konuştu.

Erdoğan konuyla ilgili olarak "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. Baskı yaptık, 2023'te final sözü verdiler" açıklamasını yaptı.

"YERLİ FUTBOLCULARA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yerli futbolculara önem vermemiz gerekir diyorum. Milli takımımızın çok güçlü olmasını istiyorsak çekirdekten yetişme futbolcularımızın olması lazım" diyerek yabancı sınırı hakkında görüşünü dile getirdi.

