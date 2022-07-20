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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

20.07.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki resmi temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

Mehrabad Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 02.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün ve İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul karşıladı. Erdoğan, buradan Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

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