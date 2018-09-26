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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.09.2018 14:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." dedi. Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024'ü düzenleyecek ülke yarın belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024'ü düzenleyecek ülke yarın belli olacak. UEFA başkanı, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek. UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Lars-Christer Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
EURO 2024 tff Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

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