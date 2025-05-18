Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray için bir tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.