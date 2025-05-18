Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray için bir tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/07F8mL8LYJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2025
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