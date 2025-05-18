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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı!
Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray için bir tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan galatasaray
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