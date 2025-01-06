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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri duyurdu! Trabzonspor'dan 3 dev proje... Kasaya milyonlar girecek

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.01.2025 21:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde Trabzonspor taraftarına müjde verdi. Erdoğan, "Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak." dedi ve ekledi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri duyurdu! Trabzonspor'dan 3 dev proje... Kasaya milyonlar girecek

Trabzon’da gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor’a yönelik önemli projelerin müjdesini verdi.

TRABZONSPOR’A KAMP EĞİTİM MERKEZİ VE ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ TAHSİSİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor’un altyapısını güçlendirecek olan “Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi” projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. 82 bin metrekarelik alanda inşa edilecek merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Ayrıca, Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki tesislerin 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edileceği açıklandı.

KARTAL TESİSLERİ PROJESİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelerinin yanı sıra, Trabzonspor’un geleceğe dönük projeleri arasında yer alan Kartal Tesisleri de dikkat çekiyor. Trabzonspor Kulübü, 09/08/2024 tarihli kararla Kartal Tesisleri olarak bilinen alanın daimi üst kullanım hakkını otuz yıllık süreyle devralmıştı. Devir işlemi sonrası Trabzonspor, önceki sahiplik döneminden kalan kiracıların tahliyesi için resmi süreci başlattı.

Kartal Tesisleri’ne yönelik olarak kiralama yöntemiyle gelir yaratma projeleri başlatılmış olup, bu kapsamda ülkemizin önde gelen markalarıyla görüşmeler yapılmaktadır. Görüşme ve proje detayları netleştiğinde resmi duyuru yapılacaktır. Trabzonspor, bu projeden elde edilecek gelirlerle sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmayı hedeflemektedir.

TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bu projelerin Trabzonspor’un geleceği için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Doğan, hem Tam Eğitim Merkezi hem de Kartal Tesisleri projelerinin kulüp finansmanına ve Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Trabzonspor, altyapıya yapılan bu yatırımlar ve gelir artırıcı projelerle hem Türk futboluna hem de Trabzon şehrine değer katmaya devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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