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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti

09.02.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, KKTC'de görev yapan öğretmenlerin sorunları ele alındı.

Görüşmede, sendikal faaliyetlerde Türkiye-KKTC iş birliği konuları değerlendirildi, Memur-Sen ve KIBTES'in yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi sunuldu.

Fuat Oktay, Türkiye olarak her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirterek, sendikal çalışmalar için de her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Görüşmeye, KIBTES yönetim kurulu üyeleri Süleyman Çınar, Kemal Baş ve Yasemin Karakuzu, Memur-Sen'den Dış İlişkiler Koordinatörü Gazi Doğan da katıldı.

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