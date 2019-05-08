Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı İmamoğlu'na destek veren ünlüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların listesini "Kayıt" notuyla paylaştı.
Safi'nin paylaşımı Twitter kullanıcılar tarafından tepki topladı.
YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu "Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" çağrısında bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.
GELEN TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KORUMA ALTINA ALDI
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi ise İmamoğlu lehinde paylaşımda bulunan ünlerin listesini sosyal medyadan "Kayıt" notuyla paylaştı.
Muhammet Safi daha sonra gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.
Çocuk istismarından hapis cezası alan muhtarın mazbatası iptal edildi
Bu evleri görmek için akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Sigara tiryakilerini rahatlatacak 'nikotin' fetvası
Hastanede skandal iddia!
Karara isyan etmişti! Yeni gelişme
Altınkale, Pamukkale’ye kardeş olacak
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum