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Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı İmamoğlu'na destek veren ünlüleri paylaştı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlü isimlerinin yer aldığı bir listeyi paylaşmasıyla sosyal medyada olay oldu.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı İmamoğlu'na destek veren ünlüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların listesini "Kayıt" notuyla paylaştı.

Safi'nin paylaşımı Twitter kullanıcılar tarafından tepki topladı.

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu "Artık herkes konuşacak, sanatçılar konuşacak" çağrısında bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KORUMA ALTINA ALDI

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi ise İmamoğlu lehinde paylaşımda bulunan ünlerin listesini sosyal medyadan "Kayıt" notuyla paylaştı.

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Muhammet Safi daha sonra gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi

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