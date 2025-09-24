SPOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı 85-83 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, son 4 finalde kaybettiği kupada bu kez mutlu sona ulaştı.

Emre Şen

Geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti Beşiktaş, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan derbide Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdü. İlk yarıyı 43-34’lük skorla önde tamamlayan sarı-lacivertliler, müsabakadan da 85-83 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ KUPASINI KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası nda şampiyon Fenerbahçe! 1

Tarihinde 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, böylece geçen sezonun 3 kupalı zaferini 4. kupayla taçlandırmış oldu.

"BURADA KALMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM! KUPALARIN DEVAMINI İSTİYORUZ!"

Cumhurbaşkanlığı Kupası nda şampiyon Fenerbahçe! 2

Fenerbahçe Beko Koçu Sarunas Jasikevicius, "Jantunen çok formda geldi. Yeni katıldı ama müthiş iş çıkardı. Buraları oynamaya hazır bir takım olduğumuzu gösterdik. Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu hep söylüyorum. Burada kalmaya devam etmek istiyorum. Kupaların devamını istiyoruz!" ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN ALKIŞLATTI

Cumhurbaşkanlığı Kupası nda şampiyon Fenerbahçe! 3

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferini, Fenerbahçe’nin geçmiş dönem yöneticileriyle birlikte kutladı. Sadettin Saran, Sertaç Komsuoğlu’nu alkışlanmak üzere sahaya davet etti ve tribünlere alkışlattı.

"BÜYÜK BİR CAMİAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Kupası nda şampiyon Fenerbahçe! 4

Melih Mahmutoğlu, "Ali Koç başkanımıza, Sertaç abime ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadettin başkanımıza hoş geldin diyorum. Kupayla başladık, gerçekten büyük bir camiayız." ifadelerini kullandı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör
Fenerbahçe: Onuralp Bitim 8, Mikael Jantunen 19, Devon Hall 23, Arturs Zagars 5, Khem Birch 2, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu, Mert Ekşioğlu, Nicolo Melli 4, Wade Baldwin 20, Armando Bacot 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Jonah Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vittorio Brown 16, Ante Zizic 3, Bryton Lemar 8, Conor Morgan 9, Devon Dotson 25, Yiğit Arslan 5
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 25-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 43-34 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 67-50 (Fenerbahçe lehine)

