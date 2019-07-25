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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?' sorusuna yanıt

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Arda isimli bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e 'Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?' diye sordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın vatandaşa esprili yanıtı ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER), Arda isimli bir yurttaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla ‘Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?’ sorusuna espriye yanıt verdi.

Yurttaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir yurttaş “Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen” diye sordu.

'BİZ SOĞANSIZ TERCİH EDİYORUZ'

CİMER soruyu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. CİMER’den yapılan paylaşımda, “Arda Bey CİMER’e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz. Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz” yazıldı.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
MEMLEKET BOŞ ADAM DOLU YAAAA....
vay be ne günlere kaldık. uğraştığımız şeye bak.
aslında laf atmıs ama nlamamışlar
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