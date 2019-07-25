Cumhurbaşkanlığı'ndan 'menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER), Arda isimli bir yurttaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla ‘Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?’ sorusuna espriye yanıt verdi.

Yurttaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir yurttaş “Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen” diye sordu.

'BİZ SOĞANSIZ TERCİH EDİYORUZ'



CİMER soruyu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. CİMER’den yapılan paylaşımda, “Arda Bey CİMER’e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz. Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz” yazıldı.

Arda Bey CİMER’e zor bir soru sormuş.

Sevgili Arda Bey,

İlginiz için teşekkür ederiz.

Herkesin damak tadı farklı.

Biz soğansız tercih ediyoruz. pic.twitter.com/WQROoi1fyE — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 23, 2019



