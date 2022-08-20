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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:

20.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Artık 25 yıl süreyle evlerde kullanılacak doğal gazın tamamını, kendi çıkardığımız doğal gazla karşılayacağız. Dışarıya bağımlılığımız kalkacak. Bu Türkiye için ciddi bir imkandır"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Artık 25 yıl süreyle evlerde kullanılacak doğal gazın tamamını, kendi çıkardığımız doğal gazla karşılayacağız. Dışarıya bağımlılığımız kalkacak. Bu Türkiye için ciddi bir imkandır." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Safranbolu ilçesine gelen Şahin, gazetecilere, Yenice ilçesi ile Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'e doğal gaz getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfine değinen Şahin, "540 milyar metreküplük doğal gazımızı Filyos'a getirmek için çalışmalar yürüyor. İnşallah önümüzdeki yılın şubat, mart, nisan aylarında doğal gazı Filyos'a getirmiş olacağız, yakacağız ve genel sisteme de bu doğal gazı ekleyeceğiz. Artık 25 yıl süreyle evlerde kullanılacak doğal gazın tamamını, kendi çıkardığımız doğal gazla karşılayacağız. Dışarıya bağımlılığımız kalkacak. Bu Türkiye için ciddi bir imkandır." diye konuştu.

Şahin, Abdülhamid Han sondaj gemisinin de Akdeniz'de çalışmalara başladığına değinerek, "İnşallah onlar da bir müjdeyle gelir. Türkiye geleceğe daha güvenle bakıyor. Türkiye son yıllarda her bakımdan daha da gelişti. Yeterli mi? Değil. Türkiye'yi daha da geliştirmeye, insanımızın refah seviyesini daha da yükseltmeye, Türkiye'yi daha da büyütmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yazıköy'e geçen Şahin, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'in oğlu Yasin Şahin'in düğününe katıldı.

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