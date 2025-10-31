SPOR

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'den gündemi sarsacak bahis iddiası! ''5.5 milyon tl kırmızı kart bahisi oynamış...''

Türk futboluna damga vuran bahis skandalı gün geçtikçe derinleşirken, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel’den gündeme damga vuracak bir iddia geldi. Özel’in ‘‘İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış” iddiası geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar…

Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ‘bahisçi hakemler’ açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya soruşturma açarken, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel’den gündeme damga vuracak bir iddia geldi. Özel’in sistemin çürümüşlüğüne dair eleştirileri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar…

İKTİDARI ELEŞTİRDİ!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel den gündemi sarsacak bahis iddiası! 5.5 milyon tl kırmızı kart bahisi oynamış... 1

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki mitingde konuşan CHP Başkanı Özel, bahis oynayan hakemlerle ilgili olarak iktidarı suçlarken, şu ifadeleri kullandı…

Özgür Özel, "571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış." diyerek eleştirdi.

‘‘KUZEY KIBRIS’DA 5.5 MİLYONLUK BAHİS!’’

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel den gündemi sarsacak bahis iddiası! 5.5 milyon tl kırmızı kart bahisi oynamış... 2

Bahisçi hakemlerle ilgili konuşan Özgür Özel, gündemi sarsacak bir iddia da bulunarak, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak” ifadelerini kullandı.

