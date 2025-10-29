Cumhuriyet'in ilan edildiği orijinal belge! İlber Ortaylı paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihli orijinal Osmanlıca belgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.

'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"