Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Cumhuriyet'in ilan edildiği orijinal belge! İlber Ortaylı paylaştı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet’in ilan edildiğini gösteren Osmanlıca belgeyi ve çevirisini paylaştı. Ortaylı, paylaşımında belgedeki ana ifadeyi "Türkiye Devleti’nin Şekl-i Hükümeti Cumhuriyettir" cümlesiyle vurguladı.

Cumhuriyet'in ilan edildiği orijinal belge! İlber Ortaylı paylaştı
Devrim Karadağ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihli orijinal Osmanlıca belgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Cumhuriyet in ilan edildiği orijinal belge! İlber Ortaylı paylaştı 1

Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.

'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"

Cumhuriyet in ilan edildiği orijinal belge! İlber Ortaylı paylaştı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadağ'da Türklere ait iş yerleri kapatıldı! Hükümet binası önünde küstah sloganlar atıldıKaradağ'da Türklere ait iş yerleri kapatıldı! Hükümet binası önünde küstah sloganlar atıldı
Mağarada yakılmıştı 10 sene sonra bulundu... Ayrıntılar ortaya çıktı!Mağarada yakılmıştı 10 sene sonra bulundu... Ayrıntılar ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı Cumhuriyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.