Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uydu! 51 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyayı kasıp kavuran yeni bir akım başladı. Sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını yan yana koyup paylaşmaya başladı.
Kuruluş Osman dizisiyle yıllar sonra yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Cüneyt Arkın, 1969 yılında film setinde çekilen bir fotoğrafıyla, yeni dizisi Kuruluş Osman'daki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Usta oyunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı. 83 yaşındaki efsane oyuncu Cüneyt Arkın, ATV'de 2. sezonuyla ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisini canlandıracak ve Osman Bey'e yol gösterecek.
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