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Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uydu! 51 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 01:26 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, sosyal medyadaki yeni akıma uydu ve 51 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı. Kuruluş Osman ile ekranlara dönmeye hazırlanan Cüneyt Arkın'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki akıma uydu! 51 yıl önceki fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyayı kasıp kavuran yeni bir akım başladı. Sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını yan yana koyup paylaşmaya başladı.

Kuruluş Osman dizisiyle yıllar sonra yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Cüneyt Arkın, 1969 yılında film setinde çekilen bir fotoğrafıyla, yeni dizisi Kuruluş Osman'daki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

cuneyttwitter

Usta oyunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı. 83 yaşındaki efsane oyuncu Cüneyt Arkın, ATV'de 2. sezonuyla ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisini canlandıracak ve Osman Bey'e yol gösterecek.

cunyet

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