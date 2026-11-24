Fenomen dizi Yeraltı'nda heyecan dolu anlar yaşanacak. Yeraltı 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada fragmana eleştirel yorumlar geldi.

X'te dizi fragmanının altına "Ceylan bu dizinin sonunu getirecek", "Senarist fanlara göre senaryo değiştiriyor", "Sonu Halef gibi olacak" yorumları yapıldı.

YERALTI 24. BÖLÜM KONUSU

Haydar Ali’nin istihbarat için çalıştığını öğrenen Sultan, sevdiği adamın kendisinden sakladığı gerçeklerle yüzleşir. Öğrendiklerini abisinden saklamak istemeyen Sultan, Haydar Ali’nin kaderini belirleyebilecek bir kararın eşiğine gelir. Bu sırada Ceylan da Haydar Ali’nin geçmişine dair gerçekleri öğrenir ve kendisini hiç beklemediği bir ikilemin içinde bulur.



Diğer yandan Ada’nın babasının öldüğünü öğrenmesi, Bozo ve Derya’yı zor bir durumla karşı karşıya bırakır. Kızına gerçekleri anlatamayan Bozo, ilk kez babalık sorumluluğunun ağırlığıyla yüzleşir. Ceylan ve Derya arasındaki gerilim de giderek artar. Rüzgar’la arasındaki sorunlar henüz çözülememişken Yeraltı’na göz diken Behram’ın ortaya çıkması, Bozo’yu yeni bir mücadeleye sürükler.

Behram’ın beklenmedik hamlesi ise yaklaşan tehlikenin boyutlarını gözler önüne serer.

Sultan, Haydar Ali’ye olan aşkıyla abisine duyduğu sadakat arasında sıkışırken, Haydar Ali artık saklanmak yerine yaşanacaklarla yüzleşmeye kararlıdır. Bozo ve Rüzgar ise Behram’ı karşılarına çıkarmak için harekete geçer.



Ancak giderek büyüyen tehdit, ikilinin sandığından çok daha tehlikeli bir hâl alır. Haydar Ali de kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir.

Peki Sultan’ın vereceği karar Haydar Ali’nin kaderini nasıl değiştirecek? Bozo ve Rüzgar, Yeraltı’na meydan okuyan Behram’la baş edebilecek mi?