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Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır zor günler geçiriyor! "40 kilolara kadar düştüm" diyerek anlattı

27.06.2024 14:03
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır yaşadığı zor günleri anlattı. "40 kilolara kadar düştüm" diyerek yaşadıklarını anlatan Betül Cüreklibatır eşini özlediğini de söyledi.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır zor günler geçiriyor! "40 kilolara kadar düştüm" diyerek anlattı

Yeşilçam'a damga vuran Cüneyt Arkın 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitirdi. Arkın'ın eşi 2 yıldır zor günler geçiriyor.

Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirterek, "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

"TOPARLANMAK ZORUNDAYIM"

Arkın'ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğinin altını çizen Cüreklibatır, "Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklar babaya çok düşkündü" ifadelerini kullandı.

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Zor günlerden çıkmak için çaba gösteren Cüneyt Arkın'ın eşi devamında ise "Onlar sayesinde toparlanıyorum yavaş yavaş. Toparlanmak zorundayım. Çocuklarım beni de kaybetmesin" diye konuştu. (Habertürk)

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