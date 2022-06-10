Cüneyt Arkın'ın nostaljik fotoğrafına beğeni yağdı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Son olarak Kuruluş Osman dizisiyle kamera karşısına geçen Cüneyt Arkın, dönemin yıldız isimlerinin yer aldığı, Antalya Film Festivali yolculuğunda çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

HEPSİ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ

Yeşilçam efsanesi; Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen, Cemil Şahbaz, Ünsal Emre, Uğur Dündar, Emel Sayın, Aydemir Akbaş ve Cevdet Arıkan gibi çok sayıda ünlü sanatçının bulunduğu fotoğrafa, "Antalya Film Festivali hatırası" notunu düştü.

"EFSANE KADRO"

Usta oyuncunun takipçileri ise gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu. Fotoğrafa "Şampiyonlar Ligi", "Keşke biz de o yıllarda yaşasaymışız", "Efsane kadro", gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

