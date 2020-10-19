Cüneyt Arkın paylaşımıyla yıllara meydan okudu!

ATV ekranlarına gelen ve başrollerini Burak Özçivit ile Özge Törer’in paylaştığı Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonuna Cüneyt Arkın sürprizi damga vurdu. Reyting listesinde rakiplerinin önüne geçmeyi başaran Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Cüneyt Arkın da yerini aldı. Aksakallıların lideri rolüne hayat veren Cüneyt Arkın, Malkoçoğlu filmindeki bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Cüneyt Arkın'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun sevenleri hem duygusal anlar yaşadı hem de başarılı ismi takdir etti.

‘NASIL BAŞLADI, NASIL GİDİYOR’

Sosyal medyada başlatılan ‘Nasıl başladı, nasıl gidiyor’ akımına usta oyuncu Cüneyt Arkın da dahil oldu. Nasıl başladı sorusunun cevabı olarak Malkoçoğlu filminden bir fotoğrafı paylaşan usta sanatçı, nasıl gidiyor sorusuna ise Kuruluş Osman dizisinden bir kesitle yanıt verdi. Başarılı sanatçının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

